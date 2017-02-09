強烈寒流來襲 中市府啟動多項應變措施

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因應強烈寒流來襲，台中市政府啟動多項應變措施，包括透過愛鄰守護隊關懷弱勢族群、主動訪視街友常駐處勸導安置或提供物資、掌握獨居老人狀況、籲請各區公所及農會輔導農民進行防寒措施等，也提醒民眾使用燃氣熱水器須注意保持環境通風，勿緊閉門窗，以避免一氧化碳中毒危害。

社會局結合各區公所、居服、送餐、緊急救援服務網絡單位，加強訪視關懷獨居老人，適時提供保暖衣物等物資；此外，關懷街友方面，也與民間團體、合約社會福利機構、短期旅館等合作，低溫12度以下時，立即啟動防凍計畫，協調開放短期安置場所至夜間12點後，提供住宿、熱食、禦寒衣物及沐浴盥洗服務。

社會局表示，日夜班人員主動訪視街友常駐處，勸導入住短期安置單位，對於不願意接受短期安置的街友，則提供睡袋、保暖衣物、泡麵、便利商店禮券等，協助避寒。

衛生局將透過愛鄰守護隊關懷弱勢族群，也提醒民眾，早晚氣溫變化大，尤其心血管疾病及長者，應養成良好的生活習慣，均衡飲食、勤做運動增加抵抗力，早晚出門注意保暖。

民政局也將於氣溫15度以下時，啟動各區戶政事務所、孔廟及生命禮儀管理處等單位薑茶服務機制，提供洽公民眾飲用。消防局也提醒民眾，天氣寒冷使用燃氣熱水器，仍應注意保持環境通風，勿緊閉門窗，以避免一氧化碳中毒危害，保障闔家平安。

關於農作物恐受寒害部分，農業局已籲請各區公所及農會，輔導農民做好防寒必要措施，如有災情將立即啟動寒害緊急通報作業機制，並依農業天然災害查報作業規定儘速通報。

因應入冬以來降雨不如預期，水利局持續注意水情，水利署並已成立應變小組，提前因應可能旱象；為免水情吃緊，水利局呼籲民眾落實節約用水，並可善加利用台中水情APP，即時掌握最新資訊。

市府也呼籲民眾，如發現需要協助的民眾，請撥打1999市民專線通報，市府將儘速提供協助。

(中時)