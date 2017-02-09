川普致函習近平破冰 中美盼合作共贏
美國總統川普破冰致函中國大陸國家主席習近平，稱盼與中方發展建設性關係，自川普上任以來，兩人仍未進行直接通話。
路透社與新華社報導，大陸當局今天表示其高度重視發展中美關係。
大陸外交部發言人陸慷在每日例行記者會上表示：「我們高度讚賞川普總統對習近平主席和中國人民的節日祝賀。」
當詢及川普以總統身分致電各國領袖時，是否忽略習近平的問題，陸慷說，這類評論毫無意義。
他也重申，大陸自川普上任以來，便與美國維持密切溝通，並說「合作是中美兩國唯一的正確選擇」。
陸慷表示：「中方願與美方一道，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，拓展合作、管控分歧，推動中美關係，在健康穩定基礎上取得更大發展。」
川普1月20日就職以來，尚未與習近平直接通話，但在川普去年11月贏得總統大選後不久，兩人曾經通話。（譯者：中央社廖禹揚）1060209
(中央社)
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