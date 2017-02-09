大寶森節慶 大馬逾10萬人湧入黑風洞

今天是全球印度教年度重要慶典大寶森節，印度人是馬來西亞的第三大種族，大馬各地的印度人都紛紛酬神還願，湧至雪蘭莪州黑風洞慶祝，將有逾10萬名印度人及遊客參與。

馬來西亞首相納吉也發文表示，作為一個多元種族和宗教的國家，國民應該一起歡慶佳節，並懂得趁機欣賞多元種族精神，因為這是大馬穩定以及和諧的基礎，尤其大馬人能自由信奉宗教。

大寶森節是興都教徒苦行贖罪、還願、感恩和淨心的節日，每年在泰米爾曆的「泰月」（第10個月）滿月時慶祝（陽曆約在1月或2月）；這天也被印度人較多的州政府重視列為公假，並當作重點旅遊活動推銷。

雖然過去兩年大馬經濟表現下滑，尤其消費稅執行後嚴重打擊買氣，但今年黑風洞慶典，攤販規模不僅增加，現場還設有小型遊樂園，讓現場氣氛更熱鬧。

大寶森節這天信眾以各種苦行儀式表達懺悔、贖罪或祈福，包括用鐵支或鐵鉤穿過臉或身體許多部位，或揹負用鐵片及鮮花素果裝飾的卡瓦第（Kavadi），表達虔誠與犧牲奉獻精神。

馬來半島中部地區的信徒通常會前往黑風洞參拜。在參拜之前，信徒要先經過約48天的禁慾和齋戒儀式，最後才以潔淨的身心向神明懺悔或祈福。之後信徒要走過耗時8小時、長達15公里的路，抵達黑風洞後，還要再爬上272個階梯，才抵達位於山洞內的廟宇。

今天除了有許多興都教徒齊聚歡度外，許多大馬國內外遊客也前去拍照與吃喝傳統印度小食，並見證許多興都教遊行儀式，讓這個宗教酬神節日有了更歡騰的氣氛。1060209

(中央社)