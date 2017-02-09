大寶森節慶 大馬逾10萬人湧入黑風洞
今天是全球印度教年度重要慶典大寶森節，印度人是馬來西亞的第三大種族，大馬各地的印度人都紛紛酬神還願，湧至雪蘭莪州黑風洞慶祝，將有逾10萬名印度人及遊客參與。
馬來西亞首相納吉也發文表示，作為一個多元種族和宗教的國家，國民應該一起歡慶佳節，並懂得趁機欣賞多元種族精神，因為這是大馬穩定以及和諧的基礎，尤其大馬人能自由信奉宗教。
大寶森節是興都教徒苦行贖罪、還願、感恩和淨心的節日，每年在泰米爾曆的「泰月」（第10個月）滿月時慶祝（陽曆約在1月或2月）；這天也被印度人較多的州政府重視列為公假，並當作重點旅遊活動推銷。
雖然過去兩年大馬經濟表現下滑，尤其消費稅執行後嚴重打擊買氣，但今年黑風洞慶典，攤販規模不僅增加，現場還設有小型遊樂園，讓現場氣氛更熱鬧。
大寶森節這天信眾以各種苦行儀式表達懺悔、贖罪或祈福，包括用鐵支或鐵鉤穿過臉或身體許多部位，或揹負用鐵片及鮮花素果裝飾的卡瓦第（Kavadi），表達虔誠與犧牲奉獻精神。
馬來半島中部地區的信徒通常會前往黑風洞參拜。在參拜之前，信徒要先經過約48天的禁慾和齋戒儀式，最後才以潔淨的身心向神明懺悔或祈福。之後信徒要走過耗時8小時、長達15公里的路，抵達黑風洞後，還要再爬上272個階梯，才抵達位於山洞內的廟宇。
今天除了有許多興都教徒齊聚歡度外，許多大馬國內外遊客也前去拍照與吃喝傳統印度小食，並見證許多興都教遊行儀式，讓這個宗教酬神節日有了更歡騰的氣氛。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。