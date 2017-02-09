新加坡妝藝大遊行 台灣武術愛好者獻藝
新加坡年度重要盛事妝藝大遊行明天登場，包括台灣、中國大陸、印尼、馬來西亞、日本等多國共8000名表演者將帶來視覺饗宴。
妝藝2017執委會主席藍銳勛今天受訪說，今年妝藝大遊行為慶祝45周年，請到不同國家和地區表演團體，尢其，台灣、泰國、馬來西亞來武術愛好者將和新加坡的武術成員，共同呈現諸如舞獅、舞龍、踩高蹺等表演，向與會來賓拜年。
今年的妝藝大遊行以「獅韻妝藝，同心關懷新加坡」為主題。主辦單位指出，這次海外有多國參與表演，在海外表演者方面，以印尼的表演陣容最為龐大，人數多達250人。
今年的妝藝大遊行分別於10日、11日舉行在新加坡F1維修大樓舉行。駐新加坡台北代表處代表梁國新也受邀前往。1060209
(中央社)
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