川致函習 陸委會：盼美堅守對台承諾
美國總統川普致函中國大陸國家主席習近平說，期待與陸方合作發展「建設性關係」。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天對此表示，期盼美國持續堅守對台安全防衛承諾。
外電報導，美國白宮在聲明中說，川普美東時間8日致函習近平，表示期待與他合作發展「惠及兩國的建設性中美關係」。
邱垂正下午在行政院大陸委員會例行記者會表示，期盼美國新政府持續在台灣關係法及六項保證基礎上，支持中華民國和平穩定的兩岸政策，堅守對台安全防衛承諾。
他並表示，期盼美方持續呼籲中國大陸對台採取正面積極態度，務實溝通，共同致力維護區域和平穩定。
邱垂正說，政府重視台美與兩岸關係均衡發展，致力維護台海及區域和平的立場堅定，這也符合各方利益與國際社會期待。1060209
(中央社)
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