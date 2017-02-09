金大聯大攜手 推動學生多元交流
國立金門大學與國立聯合大學簽署兩校學生交換學習協議，透過策略聯盟共同擴展學生學習視野。金大期盼擁有深厚文化底蘊的金門，能成為聯大學生來金大拓展文化視野的誘因。
簽約儀式在金大林明泰會議廳舉行，聯大由校長蔡東湖領軍，帶領主秘黃淑玲、教務長黃素真和共同教育委員會主委張良漢一同出席；金大則是由校長黃奇率2名副校長及校內行政主管與會。
黃奇表示，聯大自民國61年建校以來，學系組成多元，由早期技職體系到現在高教體系，經過多年深耕與發展，已是國內頗負盛名的綜合型大學，過去幾年在國際學生、大型計畫、專題研究計畫及產學合作等方面都有顯著績效，值得金大學習交流。
黃奇也介紹金大的成立沿革、系所組成及辦學成效；他說，金門縣政府、旅外僑領等團體或個人對金大的支持，使金大這幾年的校務有良好的發展。黃奇期許透過兩校合作交流與資源共享，加強雙方在學術研究與學生學習的正向能量。
蔡東湖表示，鑑於校際學術交流的重要性，加強學術、研究、教學、文化及相關人員多方交流是目前學校努力的方向。為推動聯大與金大更多元的跨校合作，提升校際競爭力，這項校際交流協議將更著重在教學、研究、資源的分享與交流，共同提升雙方學術能量。
蔡東湖說，未來每學期與金會各自提供5名交換生員額，讓兩校學生有更多機會異地、跨領域進行交流與學習。他同時簡介聯大中長期發展，並談到正努力透過結合醫學與工業兩大領域技術，推動學術發展及學生專業學習，開發學術新藍海。
簽約儀式後，金大安排學生校園導覽員為聯大來賓介紹金大校園景致，並由觀光系學生解說古寧頭、翟山坑道、水頭聚落等景區，讓蔡東湖等人對金門特有的軍事及閩南文化有進一步的認識。
金大表示，擁有深厚文化底蘊的金門，未來也將成為聯大學生來金大學習交流、拓展文化視野的最佳誘因之一。1060209
(中央社)
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