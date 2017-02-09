台七線山區可能降雪 交管待命

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公路總局今天指出，寒流來襲，台7線巴陵至西村可能降雪結冰，台七線北橫公路巴陵46K，到西村60K高山路段，將視實際降雪或道路結冰狀況實施交通管制，須加掛雪鏈始得通行。

公路總局第一區養護工程處晚間表示，受到寒流影響台灣，中高海拔山區道路可能降雪結冰，公路總局第一區養護工程處轄區內的台七線北橫公路巴陵46K，到西村60K高山路段，將進行機具保全，進駐待命清除。

公路總局呼籲，寒流來襲期間如非必要，請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊，隨時收聽警廣路況訊息，並多利用公路總局省道即時路況系統(http://168.thb.gov.tw)查詢。

另外，部分路段將視實際降雪，或道路結冰狀況實施交通管制，車輛須加掛雪鏈車輛才可通行。1060209

(中央社)