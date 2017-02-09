李英愛新劇開高走低 收視率一路下滑

我要評比

收視率調查公司尼爾森韓國今天公布統計指出，南韓演藝圈天后李英愛主演的SBS電視劇「師任堂：光的日記」，開高走低，收視率一路下滑，遭KBS新劇「金科長」超越。

資料顯示，8日晚間播出的「師任堂」第5集，在南韓全國平均收視率為10.7%，較第4集的12.3%下滑1.6個百分點，而「金科長」第5集的收視率則高達15.5%，比第4集的13.8%提高1.7個百分點。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，「師任堂」第3、4集李英愛戲份較少，導致收視率下滑，不過，昨天晚上第5集李英愛再次登場，也未能阻止收視率下滑，連男主角宋承憲加盟，也沒有發揮作用。

「師任堂」是虛構的故事，劇中穿越情節沒有給觀眾留下深刻印象，儘管李英愛美貌依舊，整體劇情進展缺乏吸引力。

尤其，穿越時空的情節，在最近多部韓劇呈現，對觀眾而言已經沒有新鮮感。

相較於「師任堂」，「金科長」憑藉演員的精湛演技和吸引人的故事情節，收視率節節走高。

觀眾對「金科長」男主角南宮(王民)的演技相當讚賞，故事情節雖不新穎，但劇情節奏明快，成功抓住了觀眾視線。

「金科長」開播4集就超越「師任堂」，坐享同時段收視冠軍，第5集就將兩劇的收視率差距擴大至5個百分點左右。

另外，MBC同檔劇「Missing 9」的收視率為3.8%。1060209

(中央社)