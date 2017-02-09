李英愛新劇開高走低 收視率一路下滑
收視率調查公司尼爾森韓國今天公布統計指出，南韓演藝圈天后李英愛主演的SBS電視劇「師任堂：光的日記」，開高走低，收視率一路下滑，遭KBS新劇「金科長」超越。
資料顯示，8日晚間播出的「師任堂」第5集，在南韓全國平均收視率為10.7%，較第4集的12.3%下滑1.6個百分點，而「金科長」第5集的收視率則高達15.5%，比第4集的13.8%提高1.7個百分點。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，「師任堂」第3、4集李英愛戲份較少，導致收視率下滑，不過，昨天晚上第5集李英愛再次登場，也未能阻止收視率下滑，連男主角宋承憲加盟，也沒有發揮作用。
「師任堂」是虛構的故事，劇中穿越情節沒有給觀眾留下深刻印象，儘管李英愛美貌依舊，整體劇情進展缺乏吸引力。
尤其，穿越時空的情節，在最近多部韓劇呈現，對觀眾而言已經沒有新鮮感。
相較於「師任堂」，「金科長」憑藉演員的精湛演技和吸引人的故事情節，收視率節節走高。
觀眾對「金科長」男主角南宮(王民)的演技相當讚賞，故事情節雖不新穎，但劇情節奏明快，成功抓住了觀眾視線。
「金科長」開播4集就超越「師任堂」，坐享同時段收視冠軍，第5集就將兩劇的收視率差距擴大至5個百分點左右。
另外，MBC同檔劇「Missing 9」的收視率為3.8%。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。