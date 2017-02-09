客庄(火旁)龍鬧元宵 活動周邊交管

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苗栗(火旁)龍活動「民俗踩街」、「(火旁)龍之夜」先後於10日、11日登場，活動場地周邊實施交通管制，(火旁)龍之夜當天在台鐵苗栗車站、高鐵苗栗站有接駁車，歡迎民眾利用。

2017苗栗(火旁)龍系列活動10日晚間將在苗栗市區舉行創意踩街，來自全台各地42支藝文表演團隊從南苗三角公園，沿中正路步行到苗栗火車站廣場舞台區，全程約2.4公里，沿途在三角公園、第一銀行、黃昏市場、建功國小、苗栗火車站前，規畫定點(火旁)龍、表演活動。

苗栗縣警分局表示，警方預計10日下午5時至10時逐段管制中正路龜山大橋到苗栗火車站交通，中正路的橫向道路須等表演團隊通過後開放。

11日重頭戲「(火旁)龍之夜」於下午5時30分起在苗栗市經國路河濱公園登場，各支龍隊齊聚後龍溪畔輪番接受炮陣轟炸洗禮，警方規畫縣立體育場北側、苗栗縣議會舊經國路及經國路新東大橋到北勢大橋雙向路邊，開放臨時停車。

此外，台鐵苗栗火車站及高鐵苗栗站11日下午5時至晚間10時分別提供A、B兩線接駁車，A線半小時1班，B線1小時1班，提供外地遊客搭火車、高鐵也可以輕鬆看(火旁)龍。

公路總局第二區養護工程處提醒，(火旁)龍活動使用省道台6線(經國路)北勢大橋至新東大橋路段雙向路肩及機車道範圍，駕駛人行經該路段，務必注意主辦單位設置告示牌，小心行駛。1060209

(中央社)