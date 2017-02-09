《時來運轉》運彩報報之 藍軍隔山觀虎鬥　英超次名硬碰硬

英超才踢完24輪，「藍軍」切爾西已拉開和第2名的熱刺多達9分差距，這是目前歐洲五大聯賽中領先幅度最大的，遠超過義甲(6分)、德甲(4分)、法甲(3分)和西甲(1分)。英超還剩14輪，冠軍當然有懸念，但9分的龐大差距意味著熱刺要贏3場，而切爾西同時要輸3場才追得上，難度絕對不小。何況前無去路、後有追兵，虎視眈眈的球隊可多著，熱刺本週客場大戰利物浦，藍軍隔山觀虎鬥，隨時有可能將領先優勢繼續擴大。

「紅軍」利物浦上週末輸球，客場0：2不敵赫爾城，已經5輪不勝，從原本落後切爾西5分排名第2，變成落後13分跌落第5，本季爭冠的美夢恐怕又成為泡影。但革命尚未成功，紅軍仍需努力，就算爭冠無望，重返歐冠賽場仍是必須達成的目標，總教練克洛普絕不會在主場掉以輕心。

熱刺長久的努力近年已逐漸開花結果，上賽季一路和萊切斯特城纏鬥，直到5月初確定爭冠失敗，最後2輪連吞敗仗才將第2名的位置也拱手讓給宿敵兵工廠，但已經寫下隊史在英超的最佳名次。熱刺本季捲土重來，目前又搶佔第2名，而且是全英超失球最少和敗場最少的球隊，也是最有機會和切爾西爭冠的隊伍。將一支最年輕的球隊，訓練成冠軍競爭者，總教練波切蒂諾的能力有目共睹。

兩隊總教練都擅於發掘年輕好手的潛力，紅軍和熱刺在未來這幾年依然會是英超爭冠的要角。不過兩虎相爭必有一傷，以紅軍各項賽事5連不勝的狀態，其中4個主場1和3敗，即使本仗有主場優勢也難予人信心。熱刺各項賽事11連不敗，但客場2連平，而且本季2敗都在客場，分別輸給切爾西和曼聯，因此遇上實力相當的利物浦，不宜過份看好。紅軍主力陣容完整，熱刺則有後衛羅斯和維爾通亨受傷上陣成疑，也是可以稍稍看好紅軍的原因。

和局雙方都不樂見，但對藍軍而言，追趕者同時失分，肯定是隔岸觀火的賞心樂事。

(中時電子報)