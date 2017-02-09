SBL》籃協重申防賭立場 李一中：不能未審先判

不管最後判決結果為何，閻家驊涉入簽賭案已對SBL形象造成傷害。(報系資料照)

面對台啤總教練閻家驊涉入簽賭案，中華籃協秘書長李一中再次重申，過往每次舉辦領隊會議，都在叮嚀各隊必須防堵隊職員涉賭，「不過當前籃協不能未審先判，靜待最後判決出爐，籃協才能決定如何懲處，現在一切都還太早！」

李一中強調，籃協只是「有責無權」的主辦單位，無法要求各隊或是SBL相關工作人員(裁判、紀錄台人員、場務等)簽署防賭切結書，只能不斷在領隊會議上建議或提醒各隊，「我們並非是給球員薪水的人，當然沒法約束他們。」

不過像是兩年前運動彩券剛把SBL當作投注標的，達欣男籃率先自律簽署防賭切結書，倒是可以作為其他6隊的最佳示範，畢竟如果沒有真正白紙黑字的切結書作為保證，一旦日後SBL球員真的涉入簽賭時，恐怕也來不及了。

「現在就等最後判決結果，籃協當前也不方便預告判罰方式，只是在球隊管理辦法當中，我們早有相關規定，」李一中說，「如今閻總的事件確實已對SBL形象造成傷害，籃協暫時也只能繼續建議球隊與球員自律罷了。」

(中時電子報)