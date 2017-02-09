有望解套 墾管處4通談農地舊屋可重建

墾管處四通討論放寬舊有房屋重建問題，有望解決居民長年來的困擾。（周綾昀攝）

墾丁國家公園計畫第四次通盤檢討（四通）正進行，為解決長久以來園內蓋在農地上的舊有房屋能否重建，墾管處擬討論以睦鄰方式，解決小面積農地的農舍合法重建問題，與原農地被列林地者，坡度低於10度可申請林變農地，為長久被指控擾民疑慮的解套。

成立於1982年的墾丁國家公園，為使墾丁國家公園計畫相關土地管理、環境資源永續利用等符合園區環境共存目標，辦理墾丁國家公園計畫，三通發布至今將滿4年，依法應於滿5年即2016年辦理第四次通盤檢討，其中包含困擾區內民眾已久的舊有房屋重建問題。

「讓原有的房屋可申請做重建，作為建地使用。」墾管處說，根據農業用地興建農舍辦法，園區內不少農地條件不足蓋農舍，如農地過小等，連帶1977年實施國家公園計畫前的原有合法建物無法做重建，只能申請修建、改建、遷建等。

墾管處指出，現也討論是否以「保護利用管制原則」，解決後灣南側那些卡關已久的小面積農業用地，且不是建地的原有建築物，在不用更變地別的前提下，可申請重建，讓房屋破舊甚至結構不佳的舊有房屋，供居民合法申請重建。

墾管處補充，而早先被編定為農用地，三通時被劃為林業用地，亦討論若符合坡度低於10度可申請林變農地，但園區內共計有3萬多筆土地，不可能由管處一筆一筆揀討，可由地主主動提出申請。

(中時)