鼎泰豐加持 雙詹出征卡達拚衛冕

詹詠然（左）、詹皓晴（右）姊妹在出征中東前，造訪鼎泰豐感謝董事長楊紀華的熱情招待與支持。（詹詠然提供）

詹詠然、詹皓晴姊妹在農曆春節用美食做「國民外交」，邀請前世界球后楊珂維琪（Jelena Jankovic）等多名參加WTA台灣公開賽的女網好手，到知名餐廳鼎泰豐大快朵頤。姊妹倆9日也再次造訪鼎泰豐，感謝董事長楊紀華的熱情招待與支持，才出征卡達尋求衛冕女雙后冠。

詹家姊妹和一干球星在大年初二造訪鼎泰豐，享用台灣美食也欣賞費德勒與納達爾在澳網男單決賽的經典好戲。詹詠然開心的說，中東也有鼎泰豐的據點，將會繼續邀請外國球員前去捧場，透過「舌尖」來認識台灣！

(中時電子報)