寒流到 永安、彌陀9成魚塭架設圍籬阻寒風
寒流報到，南部低溫下探12、13度，石斑魚產值最高的永安、彌陀，養殖戶擔心魚被凍斃，繃緊神經，展開禦寒大作戰，除在魚塭北側架起防護網、防風圍籬，能提早採捕的漁獲，一池也不放過，還抽海水灌滿魚塭幫魚保暖，希望順利撐過這波寒流。
極端氣候下，去年初一場霸王級寒流，造成永安、彌陀石斑魚幾乎全被凍斃，寒損超過10億台幣，漁民甚至以「世紀災難」形容，今年入冬以來最強寒流來襲，漁民不敢大意，提早2、3天開始做防護措施預防寒害。
「真的不敢大意！」永安區長吳茂樹表示，氣象局寒流預報一發布，馬上廣播系統、跑馬燈、臉書、LINE通知，並祭出6招禦寒，包括加強越冬溝保溫、暫停投餌，水溫若低於15℃時，應採緊急措施，補注海水提高魚塭水溫，還有減少不必要的開關水車，避免擾動魚群，以及提早採捕等。
由於沿海風勢明顯增強，連日來也加強宣導搭設禦風的帆布圍籬，超過9成魚塭已架設完畢。
他說，養殖戶真的怕到了，其中因虱目魚不耐寒，這1、2天運魚車在魚塭進進出出搶收成，池邊價喊到每台斤42元，也有部分的石斑魚採捕上來，青斑價格每台斤130、140元，都賣到不錯的價格。
(中時)
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