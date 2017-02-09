花55元買飲料 台南永康幸運兒中千萬發票

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好幸運，只花55元買飲料，對中千萬！105年11-12月統一發票中獎名單出爐，台南市永康中正南路的「茶之魔手」飲料店，開出千萬大獎，幸運兒只花55元買烏龍綠及冬瓜青就中千萬。

南區國稅局新化稽徵所主任黃錦淞特別前往商家張貼紅紙表示慶賀，也提醒民眾仔細檢視手中發票，不要讓幸運之神輕易從身邊溜過。

此外，同為永康區的自來水公司永康服務所，也開出100萬元無實體電子發票專獎，民眾繳水費370元就對中百萬。

南區國稅局新化稽徵所指出，由於不是人人都會主動對發票，因此也鼓勵民眾可多使用載具儲存電子發票（如手機條碼、悠遊卡、一卡通等），並在財政部電子發票整合服務平台辦理歸戶及設定金融帳戶，如此一來，平台即會主動e-mail通知中獎訊息，並將獎金自動匯入帳戶，再也不用擔心會和財神爺擦身而過。

(中時)