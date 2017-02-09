民雄設公共藝術「愛心貓」 情人節拍照新亮點

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嘉義縣民雄早安公園於轉角入口處新設公共藝術「愛心貓」，為即將到來的情人節，搶先點綴浪慢氣氛。(高錦如攝)

新裝置藝術「愛心貓」，後設有台階讓民眾可以站上前拍照紀念。(高錦如攝)

嘉義縣民雄早安公園於轉角入口處新設公共藝術「愛心貓」，昨天剛完成驗收，貓咪捲起長長的尾巴成愛心狀，於安和路及保生街轉角入口處相當搶眼，尤其情人節將近，搶先營造浪漫氛圍，為公園增添另一番風味。

創作者歐志成表示，該作品以「貓」為主題創作，結合現正流行的愛情主題公園的作品形式進行打造，兩隻依偎在一起的貓咪，捲起長長的尾巴形成一個愛心狀，彼此正互訴愛意。

歐志成說，由抿石子製成的台座，則以當地盛名的農特產「鳳梨」為主題設計，使用馬賽克來拼貼鳳梨，並邀請近30位當地居民參與製作，合力將「愛心貓」完成。

民雄鄉公所主任秘書李國祥表示，該公共藝術於105年提出計畫，共花費25萬元耗時3個月完工，8日才剛完成驗收，設置在轉角處就是為了吸引遊客目光、傳達在地文化特色，歡迎親子、情侶來民雄到此一遊。

(中時)