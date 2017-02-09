物流司機籌組工會遭解僱 勞動部：解僱違法

嘉里大榮物流駕駛員曾堉誠去年因連署籌組工會，遭到嘉里大榮解雇，經過勞動部不當勞動行為裁決委員會裁定解僱違法，勞動部要求資方讓曾堉誠復職，並要求給付復職前所有薪資，但嘉里大榮以沒有職缺，遲遲未讓曾堉誠復職，今上午曾堉誠與桃園市產業總工會赴勞動部抗議。

桃園市產業總工會秘書葉瑾瑜指出，曾堉誠與公司爭議的加班費還在訴訟中，雖然勞動部認為公司解僱違法，但公司仍然沒有讓步，「明明還在徵人卻謊稱沒缺」，公司甚至放話，繼續要用訴訟方式折磨勞工。遭解僱的曾堉誠也表示，公司似乎沒有誠意要讓他復職，一直在拖時間，「蔡英文鼓勵我們自己跟老闆說，結果我說了，卻被打壓」，要求總統蔡英文和勞動部出來主持公道。

勞動部勞動關係司裁決科長章鴻年表示，裁決裁定後，目前先針對嘉里大榮違法解僱的部分開罰3萬元，但如果業者未依照救濟命令復職、發薪，可再罰6萬元，而且可連續罰、直到業者遵循裁決決定。至於目前嘉里大榮宣稱因為沒有職缺，願意支薪卻要求延後報到，章鴻年強調，這要看看當事人是否願意接受，同時也會去看公司是否真如宣稱的沒有空缺，否則還是可罰。

勞動部表示，去年9月14日受理勞工申請遭不當解僱後，隨即依法進行調查，並在今年1月20日作成裁決決定，確認解僱行為構成《工會法》第35條第1項第1款及第5款不當勞動行為，也就是公司解僱行為無效，並命該公司應於收到裁決決定書7日內回復曾堉誠原職位及薪資。另，針對現場員工陳情嘉里大榮公司有涉及因向主管機關申訴雇主違法行為，遭雇主解僱及不當對待，勞動部也表示，將移請地方主管機關嚴加查處。

(中時)