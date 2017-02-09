桃猿隊試乘機捷 年度口號「捷Speed」

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職棒桃猿隊9日試乘機場捷運，也宣示年度口號為「捷Speed」。(賴佑維攝)

機場捷運3月2日將正式通車，桃園市長鄭文燦、職棒Lamigo桃猿隊9日試乘，桃猿隊也宣布今年度口號「捷Speed」，不但和捷運結合，桃猿隊領隊劉玠廷也說，已經連4年票房最佳，捷運開通後，有信心未來10年都會是第一。

桃猿隊9日從桃園國際棒球場前的桃園體育園區站出發，搭乘普通車到林口長庚醫院站。總教練洪一中表示，原本都開車到球場，捷運開通後，就可以直接搭捷運到桃園。鄭文燦則說，以往球迷搭高鐵到桃園後，轉搭接駁車到球場，如今可以直接搭捷運到球場，或是高鐵轉捷運，相信便利許多。

(中時)