灌溉溝遭丟垃圾 市議員籲加強巡邏
台中市清水區銀聯中排灌溉溝遭丟垃圾，垃圾袋、燒金紙的香爐卡在水門邊，民眾發現後向台中市議員楊典忠陳情，怒批太沒公德心了！楊典忠要求相關單位加強巡邏把關。
民眾蔡先生說，昨天就發現垃圾在上游忠孝一街便橋下，今天大部分都往下游了300公尺流到仁愛路11巷口的水門，這些大型黑色垃圾袋非常顯眼，實在不懂現在怎麼還有人會把大型垃圾丟在河裡。
清水區銀聯中排灌溉溝遭丟垃圾，楊典忠接獲訊息立刻通報環保局稽查隊前往勘查，發現銀聯中排河道中很多包垃圾袋與燒金紙的香爐卡在水門旁邊。
王先生認為，過去的政府沒有依法執行，在灌溉溝丟垃圾的人根本目無法紀，不管權管單位是水利會或水利局，每個垃圾袋撈上來再從垃圾追人，查到垃圾來源就重罰。
楊典忠表示，把垃圾丟棄河川已經非常沒有公德心，這條銀聯中排又是海線灌溉溝渠，污染物將影響下游農田，希望民眾發揮公德心，也請農田水利會加強巡邏把關，環保局稽查隊應協助管理人追查垃圾元兇，杜絕海線廢棄物亂丟的歪風。
環保局稽查人員表示，袋裝垃圾比較有可能是故意丟棄，部分小型垃圾與金爐可能是因近日風大而吹入河中，稽查結果會馬上通知農田水利會，也會行文要求管理機關依法清除。1060209
(中央社)
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