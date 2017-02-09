賞燈會大港花火秀 高雄交管看這裡

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「2017高雄燈會藝術節」在元宵節當天有萬人提燈遊行，逢週末人潮湧現，燈會所在的愛河周邊也有交通管制，晚上「大港花火秀」也有交管，請民眾留意。

高雄燈會集中在愛河兩岸，從五福路到七賢路佈滿特色燈飾，每晚兩場煙火，2月11日午夜到12日凌晨有20分鐘的大港花火秀。

高市府2月11日晚上6時在愛河畔發放小提燈，接著有萬人提燈大遊行，預期都將出現滿滿的觀賞人潮。

燈會活動到2月12日；交管時間從下午5時到晚上11時，管制範圍包含前金區河東路以東、市中一路以西、七賢二路以南與五福三路以北區域，前金區河東路及鹽埕區河西路之七賢一路至五福三路段禁止車輛通行與停放。

2月11日在第一港口有「大港花火秀」，晚上9時至2月12日凌晨2時交管，管制範圍包含鼓山區哨船街、蓮海路、萬壽路（鼓山一路口、鼓山一路133巷口管制進出）、忠義路、興國路及旗津區廟前路（海岸路至發祥街段）禁止車輛通行（當地民除外）。

市府建議觀賞大港花火秀民眾，搭乘捷運至西子灣站再轉乘接駁公車至中山大學隧道口，步行前往西子灣或搭乘旗鼓航線至旗津觀賞煙火。

11日萬人提燈大遊行，遊行隊伍行經路段將實施交通管制，管制範圍含前金區五福三路東向車道、鹽埕區五福四路全線、七賢三路北向車道、大勇路等，禁止車輛通行與停放。

高市府呼籲民眾注意周邊交通管制措施，鼓勵遊客利用大眾運輸到愛河、光榮碼頭、西子灣及旗津感受元宵燈節氣氛。

相關訊息可上市府觀光局和交通局網站。1060209

(中央社)