南韓口蹄疫預警級別上調至嚴重階段

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南韓忠清北道報恩郡、全羅北道井邑市和京畿道漣川郡相繼出現A型和O型口蹄疫疫情，南韓農林畜產食品部今天開會決定，將口蹄疫預警級別上調至1級預警「嚴重」階段。

南韓口蹄疫預警級別分為4個級別－－4級預警「關心」、3級預警「注意」、2級預警「警惕」和1級預警「嚴重」。

南韓媒體報導，這是南韓時隔7年之後，將口蹄疫預警級別上調至「嚴重」階段。

南韓農林畜產食品部表示，經檢測，8日報告疑似口蹄疫病例的京畿道漣川郡一家乳牛飼養農戶的乳牛感染A型口蹄疫。加上5日和6日忠清北道報恩郡和全羅北道井邑市相繼出現0型口蹄疫病毒，幾乎同一時期出現0型和A型病毒，這在南韓尚屬首次。1060209

(中央社)