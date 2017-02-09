印尼前總統：民主黨無推翻政府意圖

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印尼日前發生數波抗議雅加達省長鍾萬學的示威，外界將矛盾指向前總統尤多約諾。他近日表示，他領導的民主黨沒有意圖要推翻總統佐科威領導的政府。

尤多約諾近日在民主黨15週年黨慶與民主黨全國領導會議上發表演說，他指出，民主黨一向支持佐科威及他領導的政府做完任期。

他說，民主黨沒有半點意圖想要在佐科威任期內推翻政府，更別說是付諸行動了。

尤多約諾表示，民主黨與政府間的關係是立基於三種原則，第一，來自民主黨的行政官員，不論是省長、縣長、市長，應該忠誠並全面支持佐科威。

其次，民主黨完全支持佐科威和政府實行的每一個適當、正確及親民的決定和政策。

第三，民主黨會批評和糾正錯誤的、不正確的、以及違背人民意願的總統決定和政策。

尤多約諾強調，民主黨將繼續扮演監控社會和政府的角色，民主黨不是變色龍或投機主義者，雖然民主黨在2014年選舉落敗，但能坦然接受失敗，為新領導者和新政府舖起紅毯。

值得注意的是，尤多約諾的長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）是雅加達省長候選人。他日前聲稱，角逐連任的雅加達省長鍾萬學在宗教褻瀆案審判中公布他與穆斯林領袖的通話，懷疑自己遭到非法竊聽。

尤多約諾還召開記者會要求佐科威解釋此事，並指控在競選中非法竊聽雖然可以幫助特定人士打敗其他候選人，不過，這樣的行為已經違反法令，要求警方公正解決此事。

對此，佐科威及情報局都駁斥這項說法，強調尤多約諾的指控子虛烏有。1060209

(中央社)