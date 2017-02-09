台啤閻家驊涉賭 籃協：靜待司法調查
SBL台啤總教練驚傳涉賭，目前以新台幣50萬元交保，他也宣布辭去在台啤的職務。籃協今天對此表示，對過程並不清楚，所以不便表示意見，目前先靜待司調查。
超級籃球聯賽（SBL）台啤隊總教練閻家驊涉及簽賭案，8日被刑事局約談，警方詢後移送台北地檢署偵辦；檢方訊後依涉犯賭博罪，諭令閻家驊以50萬元交保，全案擴大偵辦中。
閻家驊今天發出書面聲明稿表示，針對媒體報導簽賭案，純屬他個人行為，他已經在昨天於台北市刑事局說明並配合調查，並辭去台灣啤酒籃球隊總教練職務，以示負責，因為個人行為，對台啤籃球隊和喜愛籃球球迷造成傷害，深感抱歉。一切靜待調查結果出爐再作打算。
針對涉賭一事，根據SBL球團管理辦法，若SBL相關人員涉賭情事屬實，SBL將召開紀律委員會決定懲處方式，最重將可開除涉案人。
對於閻家驊一案，中華民國籃球協會秘書長李一中今天表示，因為籃協對閻家驊涉賭一事的來龍去脈並不清楚，不希望未審先判，所以協會目前的立場，是先靜待司法調查。1060209
(中央社)
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