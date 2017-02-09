陸委會：陸團客春節入境年減逾4成

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我要評比

陸委會副主委兼發言人邱垂正今天引述內政部移民署資料表示，春節期間（1月27日至2月1日）大陸團客平均每日入境人次較去年同期減少41.9%，自由行則增加7.4%。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正回應媒體相關提問時作上述表示。

邱垂正指出，今年農曆春節假期，大陸團客入境平均每日3697人次，與去年年假期間（2016年2月6日至2月14日）平均每日入境6366人次相比，減少41.9%。

至於自由行陸客，邱垂正說，今年春節假期平均每日入境9646人次，較去年同期平均每日入境8981人次增加7.4%。

對於外傳陸方將限縮大陸參訪團來台名額，邱垂正表示，政府歡迎中國大陸來台專業交流的正向政策不變，陸方不應設任何政治前提，才能客觀認識台灣，並深化兩岸關係互動發展。

他表示，推動陸客來台觀光是政府既定政策，有助雙方旅遊產業發展與兩岸人民良性互動，政府呼籲中國大陸以開放態度面對陸客來台。1060209

(中央社)