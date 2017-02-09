閻家驊涉賭 丁守中：對籃球乾淨有信心
前國民黨立委、現任中華民國籃協理事長丁守中今天說，過去棒球打假球時，當時籃協理事長王人達就已主動要求請檢調嚴格查察；他強調，在籃球這一部分是很乾淨的，他很有信心。
超級籃球聯賽（SBL）台啤隊總教練閻家驊涉及簽賭案，8日被刑事局約談，警方詢後移送台北地檢署偵辦；檢方訊後依涉犯賭博罪，諭令閻家驊以新台幣50萬元交保，全案擴大偵辦。
對此，丁守中今天受訪時表示，案情並不清楚，是個案，他不予評論。
但他指出，早在王人達擔任籃協理事長時，看到棒球打假球時，就請當時擔任立委的他在立法院召開公聽會，並主動要求請檢調單位嚴格介入查察，防止打假球與簽賭的情形，所以籃球這塊一直都是沒有問題的。
丁守中說，「SBL不可能有問題」，因為SBL很少會在運彩中開盤，而瓊斯盃運彩是與國外賽事結合在一起，且運彩本身就有防假的機制；若是地下的運動簽賭，據他們的了解，好像根本沒有人在玩SBL的比賽。
他強調，他們很有信心，在籃球這一部分是很乾淨的。1060209
(中央社)
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