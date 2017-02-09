科技業主管中年遭資遣 努力拼出事業第二春
敬業精神可嘉！倉管員林聰正，57歲前是人人稱羨的科技業主管，不料撐起全家經濟重擔的他前年慘遭資遣，但即使失業1年仍不氣餒，透過潮州就業中心「僱用獎助措施」找到事業第二春，並在到任2個月內考到堆高機證照，責任心重到令人刮目相看。
林聰正說，他從永達技術學院電子工程系畢業後，即到高雄1家科技公司工作，一路從基層技術員做到採購課課長，心想30年的資歷能安穩到退休，不料前年無故遭資遣，這不僅對他造成重大打擊，全家主要經濟來源也頓失。
失業期間，他投遞數10張履歷，也獲得數次面試機會，但當他信心滿滿「自我介紹」時，對方卻很懷疑他是否能放下身段從事基層工作，加上年紀的顧慮，他整整1年四處碰壁。不過他不氣餒，最後的潮州就業中心的協助下，透過「僱用獎助措施」找到倉管人員工作。
「很珍惜。」他說，科技業採購和金屬製造業倉管的工作內容雖有些相近，但也有很大的差異，而為了這份得來不易的工作，他常翻書自修瞭解電子材料，好跟上同事的腳步，同時也在短短2月內拿到堆高機證照，現在工廠內經常可見他駕駛堆高機搬卸貨的身影。
潮州就業中心楊采蘭主任表示，僱用獎助措施是補助僱用年滿45歲至65歲、連續達30日以上失業者的僱主，最高每月可補助12000，目前成功案例超高，每年平均都有5、60人因該措施找到事業第二春。
(中時)
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