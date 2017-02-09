吳三桂珍寶亮相 曝稱帝野心

平西王府款龍鳳金杯，顯露其稱帝野心。（圖／掌上春城）

吳三桂銅像。（圖／掌上春城）

翡翠金盞對杯。（圖／掌上春城）

雲南昆明正展出平西王府吳三桂珍寶展覽，從曝光的絕世珍寶款制及龍鳳文化，以及其所顯示的平西王財力，把吳三桂當年稱帝野心全方位曝露。

雲南「掌上春城」網報導，8日上午，「吳三桂龍鳳金杯回流展」在昆明一博物館舉行。除了翡翠金盞對杯、平西王府款龍鳳金杯和吳三桂銅像三件主要展品外，另有上千件私人收藏的古董珍品同時展出。

翡翠金盞對杯大有來頭，被平西王收藏有段故事。明末清初，翡翠金盞對杯由一塊大理地區發現的奇特翡翠料製作而成，這塊翡翠料為虎皮料，原屬段家擁有；段家即金庸小說中的大理王室段家。大理皇族段氏一族歷史始於西元937年，洪武十五年（1382），明軍入滇，段氏王朝走入歷史。

平西王府款龍鳳金杯底也是珍寶，底部打「李永安製」款，龍鳳均由掐絲工藝編制成型，然後焊接在鑄造杯體上，圖案清晰可見，杯柄由兩層格絲工藝編制焊接，工藝極其精湛。吳三桂銅像採用雲南製佛像方法製作，加以紅漆、金漆描繪。

上述三件展品從款制、龍鳳文化及王西王財力將吳三桂當時的稱帝之心全方位展露。這一展覽見證吳三桂在雲南的歷史。

(中時電子報)