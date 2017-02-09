網室搭建補助增 農民仍笑不出來

南州農民吳清文，當初花30萬搭建2分多地的網室瓜棚，如今政府雖增加搭棚補助，但規定也相對嚴苛，而他現在要再增設2分地網室竟要價46萬，他盼政府能再增加補助金額，莫造成農民困擾。(謝佳潾攝)

南州農民吳清文，當初花30萬搭建2分多地的網室瓜棚，如今政府雖增加搭棚補助，但規定也相對嚴苛，而他現在要再增設2分地網室竟要價46萬，他盼政府能再增加補助金額，莫造成農民困擾。(謝佳潾攝)

去年底莫蘭蒂等連3颱肆虐，摧毀農作、農民慘收，農糧署為防範並降低災損，今年特別增加網室架設補助，1分地補助額增加到45000元，但同時規定也變嚴苛，如農民須繳交設計圖等，有農民指出，補助額與規定不符比例，盼能增加額度莫造成小農及老農負擔。

在南州承租2分多地種植苦瓜的吳清文，當初為了返鄉當農夫，不惜代價貸款百萬租地蓋網室，他說，當時農糧署針對網室搭建補助並無規定設限，1分地可補助3萬，至於材料、建法隨農民意願，因此農友們幾乎都花5萬即能搭建完成。

但他為了求穩固，選擇以較好的材料搭建，因此2分多地花了他約30萬，加上政府的補助7萬元，他實出22萬多元，不料，今年要再增設2分地種苦瓜時，廠商報給他的價竟要46萬。

吳清文說，去年颱風造成農損慘重，農糧署為了要防範並降低災損問題，特別提高網室搭建補助，希望農民要較好的材料搭建網室，減低倒棚機率，但硬性規定太嚴苛，光要繳交設計圖一點，就對農民造成困擾，疑似變向讓廠商賺取多出來的補助額，因為今年的搭棚價錢已比往年要來得高。

「政府出發點是好意，但不太符合實際狀況。」他強調，政府的出發點農民可以認同，但規定太多恐怕只會讓少數的搭棚業者坐地起價，盼政府能拉高補助金額，才能落實照顧農民的初衷。

(中時)