網室搭建補助增 農民仍笑不出來
去年底莫蘭蒂等連3颱肆虐，摧毀農作、農民慘收，農糧署為防範並降低災損，今年特別增加網室架設補助，1分地補助額增加到45000元，但同時規定也變嚴苛，如農民須繳交設計圖等，有農民指出，補助額與規定不符比例，盼能增加額度莫造成小農及老農負擔。
在南州承租2分多地種植苦瓜的吳清文，當初為了返鄉當農夫，不惜代價貸款百萬租地蓋網室，他說，當時農糧署針對網室搭建補助並無規定設限，1分地可補助3萬，至於材料、建法隨農民意願，因此農友們幾乎都花5萬即能搭建完成。
但他為了求穩固，選擇以較好的材料搭建，因此2分多地花了他約30萬，加上政府的補助7萬元，他實出22萬多元，不料，今年要再增設2分地種苦瓜時，廠商報給他的價竟要46萬。
吳清文說，去年颱風造成農損慘重，農糧署為了要防範並降低災損問題，特別提高網室搭建補助，希望農民要較好的材料搭建網室，減低倒棚機率，但硬性規定太嚴苛，光要繳交設計圖一點，就對農民造成困擾，疑似變向讓廠商賺取多出來的補助額，因為今年的搭棚價錢已比往年要來得高。
「政府出發點是好意，但不太符合實際狀況。」他強調，政府的出發點農民可以認同，但規定太多恐怕只會讓少數的搭棚業者坐地起價，盼政府能拉高補助金額，才能落實照顧農民的初衷。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。