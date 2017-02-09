引清兵入關的平西王吳三桂

吳三桂畫像。（圖／歷史趣聞）

吳三桂與陳圓圓畫像。（圖／大陸網站）

吳三桂（1612年—1678年）是個極具爭議的歷史人物，小說及戲曲稱他「衝冠一怒為紅顏」，說的是明崇禎17年（1644年）李自成攻陷北京，崇禎在煤山自縊。明朝山海關總兵吳三桂，只為陳圓圓被劉宗敏掠去，怒髮衝冠，拒降李自成，引清兵入關，吳三桂成為千古罪人。

康熙元年，吳三桂進軍緬甸，逼迫緬甸王交出南明永曆帝，並將其於昆明殺害。同年，清王朝晉封其為平西親王。之後吳三桂擁兵自重，割據雲南一帶，成為大清王朝的心腹之患。

吳三桂於康熙16年（1678年）在衡州稱帝，國號大周，同年病逝。孫子吳世瑤繼位，1681年9月，吳世瑤在昆明自殺，部下棄城投降，吳家男女老幼盡遭殺戮，三藩之亂遂告結束。但陳圓圓下落不明。據說，3年後她在昆明三聖庵圓寂。

(中時電子報)