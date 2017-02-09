出獄後不知悔改 男向前妻要錢不成搶劫遭逮
綽號「華南」的51歲黃姓男子11年前因涉嫌搶奪新莊華南銀行新泰分行被捕入獄，出獄後仍不務正業，今年初黃男因缺錢花用，夥同41歲的方姓男子，至大園區大觀路上之檳榔攤找前妻要錢，卻發生爭執，搶走桌上1萬多元現金逃走，8日中午遭警方逮捕到案。
警方調查，嫌犯黃姓男子11年前到華南銀行新泰分行搶奪413萬得手後逃逸，數日後遭警方逮捕入監服刑，因此有了「華南」這個綽號。黃嫌雖於2014年4月出獄，但他仍不知悔改、不務正業，簡姓前妻無法忍受，便於今年1月初與他離婚。
但2人離婚後，黃男仍不斷騷擾前妻，並於1月30日與方姓男子至簡姓前妻工作的檳榔攤索討金錢。2人一言不合，黃男便拿出預藏之汽油往地面潑灑，威脅要放火燒掉檳榔攤。簡姓前妻上前阻止，雙方發生拉扯，黃嫌將她推開後便搶走桌上1萬多元現金隨即騎車離去。
大園警方獲報後，當晚將方姓同夥逮捕到案，經多日跟監埋伏後，於2月8日中午至黃男位於新北市新莊區之住處拘提。黃男聽見警方破門而入，竟還跑到床底下躲藏，但仍被員警找到將他逮捕。黃男於警詢時坦承犯案，方男則稱當時只是載黃男來找人，對於黃男之行為毫不知情，全案於詢後將2人依強盜罪移送桃園地檢署偵辦。
(中時)
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