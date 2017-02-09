甘比成千億香港女首富 李嘉欣微笑回應這金句

李嘉欣今出席活動，表示不清楚甘比成為香港女首富的消息。（圖／取自《on.cc東網》）

香港富商劉鑾雄去年11月和甘比結婚，日前為寵甘比，送上價值百億商場，使甘比身價暴漲近400億港幣（約1556億台幣），被封新科香港女首富，今(9日)劉鑾雄前任緋聞女友李嘉欣被問此事，笑笑表示：「這是好事」，隨後又補充說：「內心富有最重要，哈哈」。

劉鑾雄上月證實過戶價值180億港幣（約735億台幣）的「The ONE」商場給甘比，透露因最近身體不佳，已做好最壞打算，加上先前給甘比的預防打官司的50億港幣與多處房產、債劵等，使甘比身價直逼400億港幣，超過去年女首富李月華的372億，登上新任女首富寶座。

而據香港《蘋果日報》報導，劉鑾雄舊愛李嘉欣今出席活動，問有沒有聽說甘比成為女首富消息，李嘉欣表示最近很忙沒注意新聞，稱讚說：「這是一件好事」，又不忘說：「內心富有最重要」，先前外界盛傳「The ONE」商場命名與李嘉欣有關，但已被劉鑾雄否認，李嘉欣今聽聞此事，微笑說：「現在才聽說這件事」，對此不發表意見，最後更不忘禮貌對記者道謝。

(中時電子報)