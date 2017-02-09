澎湖浮球垃圾 變身Q版媽祖元宵亮相

澎湖沿岸出現各種海漂浮球等垃圾，在澎湖浮球藝術文化村推展協會發揮創意，讓垃圾變身成超卡瓦伊的Q版媽祖與金雞造型等裝置藝術，11日起將在湖西天后宮亮相。

澎湖浮球藝術文化村推展協會理事長許全勝表示，澎湖每到東北季風吹起季，海岸邊到處可見海漂的浮球、浮標、漁網等漁業廢棄物，嚴重影響景觀，除了發起淨灘活動外，更在勞動部多元就業開發下進行浮球文創產業，讓海漂垃圾再利用，也能變黃金。

勞委會高屏澎東分署進用蔡煌鎮、曾葵花、呂豐盈等中高齡培訓，配合元宵節為湖西天后宮以浮球製作2隻與人一般高的金雞造型和螞蟻雄兵外，並在林香伶老師的教導下製作出176尊迷你Q版媽祖，將在元宵節陳列供眾信乞求，成為元宵乞龜習俗中另類的文創。

湖西天后宮主委蔡福松表示，湖西天后宮元宵乞龜還願、乞發財金等活動中，還有書籍，最難得是增加了超可愛的浮球金雞、Q版媽祖文創藝術，讓今年的元宵節活動中，更有看頭，民眾乞求只要擲出1個聖筊，並奉獻個200元的功德款，即可獲得1尊Q版媽祖。

分署長程泰運表示，澎湖浮球藝術文化村推展協會在勞動部「多元就業開發方案」帶動下，讓中高齡待業者、外配及身障者，不僅習得藝術創作技能，還帶動社區文創發展與地方的民俗觀光。1060209

(中央社)