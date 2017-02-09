二審無罪 段宜康：爭取時間推婚姻平權

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民主進步黨籍立法委員段宜康2年前在臉書指參選彰化縣長的前立委黃文玲有藍營金主支持而挨告，二審改判無罪。段宜康表示，可以多爭取一些協助推動婚姻平權、年金改革的時間。

段宜康民國103年11月九合一選舉期間，透過臉書表示，黃文玲和中國國民黨彰化縣長候選人林滄敏共用同一金主蕭景田。黃文玲不滿段宜康的言論，控告段宜康說她絕對與蕭景田、林滄敏無關，也沒任何金錢往來關係，帳目可公布，根本沒這件事。

檢方調查後認為，段宜康未經查證就發表不實言論，影響黃文玲名譽及選情，將段宜康起訴；一審台北地方法院審理後，依違反選罷法判段宜康4月徒刑、褫奪公權1年，得易科罰金。經上訴，台灣高等法院今天改判段宜康無罪，全案可上訴。

段宜康下午在臉書上回應，大概可以多爭取一些協助推動婚姻平權、年金改革的時間。1060209

(中央社)