高溫寒流輪番襲 慢性病患回流塞爆急診
今年冬天氣溫忽高忽低，一下高到25度，寒流來襲又跌到10度以下。醫師今表示，不少患者無法適應波動劇烈氣溫，這2天急診「病人多到爆」，以心、肺、腎臟的慢性患者回流最多。
馬偕醫院急診部主任解晉一今天受訪時表示，過年期間天氣溫暖，很多原本需要回診的老病人，眼看病情穩定，想說撐到年後再來就醫，不料遇上這波寒流，氣溫波動太大，慢性病發作也大增，老病人送醫時很多都已經心臟衰竭。
解晉一說，這一波就醫的患者年齡層廣，從40歲到80歲都有，很多患者到院時已昏迷，必須緊急插管急救，而且因慢性病無法即時處理完畢出院，很多都滯留急診，「整個急診就像大病房」。
面對寒流一波波，振興醫院急診科主任陳振德提醒，民眾外出一定要注意保暖，起床後最好要記得添加衣物，若有至戶外，則要先在室內活動一下筋骨，等到身體暖和後再出門，以免無法適應溫差而出現不適狀況。1060209
(中央社)
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