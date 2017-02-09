因應寒流 桃市養工處道路防寒整備

因應9日低溫特報寒流來襲，桃園市府養護工程處已備妥道路防寒整備，隨時準備進駐山區防災，可能路面結冰的桃113及桃116鄉道路段，派駐巡修人員不定時巡視及通報路面狀況，並已完成除冰人員與機具整備待命，一旦該路段發現結冰情形時，將立即於桃113及桃116鄉道0K及1K端設置管制站，實施交通管制，須加掛雪鏈車輛始得通行。

(中時)