中華電：HiNet與Google間網路瞬斷非駭客攻擊

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今（9）日下午2：30，中華電信的Gmail用戶發現無法連結，YouTube等Google服務也都掛點，中華電信針對此表示，是HiNet與Google間網路瞬斷，並非駭客攻擊。

中華電信說，今天下午因為HiNet與Google間互連路由通訊協定訊息量超出設備參數設定上限，故造成HiNet與Google間網路瞬斷。

服務受影響範圍，主要為利用Google帳號認證之相關服務，如Gmail等，其他與Google帳號認證無關之網路服務，均不受影響。

中華電信經緊急連絡Google進行參數調整後，網路於下午3:20已逐步恢復正常，並經查本事件，係雙方設備參數設定問題，與駭客攻擊無關。

(工商)