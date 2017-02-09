桃園美好庇護工場揭牌 鄭文燦助行銷

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桃園市第6家庇護工場「美好庇護工場」9日揭牌，桃園市長鄭文燦也幫忙推銷。(賴佑維攝)

桃園市龍潭區「美好庇護工場」9日揭牌，是桃園市第6家庇護工場，由12位身心障礙者耕作3間網室、1座戶外農地，可種植面積約150坪，更通過無毒檢驗。桃園市長鄭文燦表示，希望各界訂購，支持身心障礙者。

為了推廣產品，美好庇護工場推出「無毒蔬菜訂購計畫」，每年1萬2000元或者每季3000元繳交1年，可獲得50次蔬果配送，每周提供3台斤，2至4種不同品項的當季蔬果，包含葉菜類1台斤、瓜果根莖類2台斤。其中訂購1年者每月首周可以額外獲得蔬果1份，希望鼓勵民眾購買。意者可電洽（03）4719287洽詢。

(中時)