桃園龍潭區中豐路594巷道路拓寬 預計12月完工

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桃園市龍潭區中豐路594巷道路9日舉辦拓寬工程動土，將道路拓寬成12米雙向道路。(賴佑維攝)

桃園市龍潭區中豐路594巷道路9日舉辦拓寬工程動土典禮，該巷連結福龍路及中豐路，但原有路幅僅4至6米，將拓寬為12米雙向道路，全長約945米，工程總經費約3430萬元，預計今年12月完工。

桃園市長鄭文燦表示，龍潭區以市區為中心，道路呈現輻射狀，橫向的連結較為不足。而594巷連結中豐路與福龍路，附近的烏樹林工業區不少車輛進出，地方早有拓寬需求，且工程規畫已久，經立法委員、市議員、區公所與1500名地主溝通協調，去年完成土地徵收作業，徵收面積約1萬1360平方米，徵收費用約1億5千萬元。

(中時)