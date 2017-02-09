民營停車場月票漲幅近五成 議員要交通局出面
有超過800個停車位的嘟嘟房置地廣場站，日前公告月票將從每月1700元漲至2500元、季票將從5500元漲到7000元，由於附近店家沒有停車選擇，對於漲價格外有感，市議員邱莉莉要求交通局須出面協調，不要讓市民當冤大頭。
嘟嘟房是國內最大民營停車場業者，在台南市除了高鐵有四站共計686格汽車停車格位外，其他四站汽車停車格位，分別為置地廣場站849格、成大勝利站273格、安平運河站147格，以及還未取得交通局核可證卻已開始營業收費的康樂友愛站。
邱莉莉指出，位於和意路的置地廣場站2月7日公告，將調漲停車收費，由於漲幅近五成，引起市民抱怨，認為業者相準拖吊熱區大幅提高停車收費簡直是「趁火打劫」，市府不應放任業者在停車空間嚴重缺乏的地區隨意漲價。
邱莉莉認為，交通局在仰賴民營停車場停車空間的地區，不能只有市場機制的思維，也要有回饋辦法的要求。
邱莉莉表示，嘟嘟房置地停車廣場原收費的使用率只有40％，若價格一次漲近五成，勢必再拉低停車場使用率，進而增加違規停車情況，這些都是交通局停車管理政策必須正視與調控的問題，她要求交通局先協調業者約束漲價幅度，再對停車場收費與稽查重作檢視。
交通局長林炎成表示，嘟嘟房停車費用漲價問題，該局已介入協調，近日內一定會協商出一個結果。
(中時)
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