下週一開學 世大運課程開跑

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世大運緊鑼密鼓進行，北市各級學校新學期也納入世大運相關課程，像是結合SH150計畫，利用課餘時間跳世大運運動操；體育課則指導學生認識22個比賽項目。

世大運倒數190天，北市278所公立高中職以下學校從新學期開始，納入世大運相關課程，體衛科長黃國忠說明，如體育課指導學生認識22個比賽項目及各國選手、電腦課則訂定授課主題，讓學生蒐集相關資料。

黃國忠指出，同時鼓勵128所國、高中「認養」世大運參賽國家，教育局補助每校經費新台幣3萬5000元，鼓勵學校師設計教案，跨領域教導學生認識該國經濟、政治、歷史、地理、知名運動選手等，4月15日辦理成果發表會。

此外，世大運吉祥物「熊讚」也會在賽事開始前，到各校參加朝會或大型活動，提高賽事曝光度。1060209

(中央社)