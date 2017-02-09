台商擬投資三義木雕園區 陸委會願協助
針對大陸台商計劃投資苗栗三義木雕園區，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，投資案仍在初步規劃階段，未來將提供必要協助。
總統蔡英文日前出席活動時表示，中國大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）的台商正規劃在苗栗三義投資木雕園區。
邱垂正下午在行政院大陸委員會例行記者會表示，這項投資案仍在初步規劃，陸委會將了解整體計畫後提供必要協助。
台企聯會長王屏生日前說，這項投資案不宜變成指標且被政治化。邱垂正對此表示，近期台商向海峽交流基金會表達回台投資意願，都希望政府給予協助。
他提到，海基會是提供台商服務的窗口之一，對外說明提到台商近期關切事項，應該沒有政治化操作問題，而是實事求是，希望協助並解決台商回台投資的問題。1060209
(中央社)
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