超商搶案嫌犯出院 警方訊後送辦

新莊區一間超商5日晚間驚傳持刀搶案，17歲陳姓男子砍斷丁姓店員左手掌，陳男也誤傷自己左手，送醫治療。陳男今天出院，新莊警方將他帶回偵訊，傍晚依殺人未遂等罪送辦。

新莊區一家超商的17歲丁姓店員，5日深夜正準備交班前，遭蒙面歹徒闖入店內企圖行搶。丁男過程中遭砍殺左手幾乎斷掌，僅僅剩下一層皮，被送往板橋亞東醫院急救。醫院以顯微手術縫合斷掌。後續仍將評估恢復狀況，以及手部功能復健。

搶案凶嫌是一名17歲的陳姓男子，他由家人向消防局報案請求救護。因為凶嫌左手有切割傷約10公分長，警方發現他就是新莊超商搶案凶嫌。陳男上午在醫師評估後出院。新莊警分局將他帶回分局，由父親及律師陪同偵訊。

據了解，陳男供稱想趕快有錢才會搶超商，自己曾在新莊、樹林一帶尋找目標，最後見丁姓店員看起來一副好學生樣，才會挑此一超商下手行搶。

警方詢問後，傍晚依殺人未遂等罪，移送新北地檢署人別訊問後，轉少年法庭。1060209

(中央社)