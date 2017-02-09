法西部核電廠爆炸 媒體稱無核災風險

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法國「法蘭西西部報」（Ouest France）網站引述當地警方的消息報導，法國電力集團（EDF）設在弗拉芒維爾鎮（Flamanville）的核電廠今天爆炸，但並未構成核災風險。

可能有些人員在爆炸中受傷。法國電力集團巴黎總公司的主管人員目前尚未就此事發表談話。1060209

(中央社)