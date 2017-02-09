南韓在野黨要求快馬加鞭審理彈劾案
南韓憲法法院代行院長職權的法官李貞美即將於3月13日任期屆滿卸任，所謂總統彈劾案可能遭駁回的危機論擴散，南韓在野黨要求憲法法院快馬加鞭審理。
南韓「亞洲經濟」今天指出，青瓦台槓上獨立檢察組，不准許獨立檢察組人馬進入青瓦台搜查取證，南韓朝野雙方就總統彈劾案審判的爭論不斷。
憲法法院院長朴漢徹今年1月31日卸任後，彈劾案目前由8名法官負責審理，而代行院長職權的法官李貞美也將於3月13日卸任，屆時彈劾案將由7名法官來審判，如果其中2名以上（含2名）法官反對，彈劾案將會被被駁回。
報導指出，彈劾案定論的時間點至關重要，如果憲法法院在3月13日之後做出判決，彈劾案被駁回的可能性會增加。
南韓民主黨黨魁秋美愛、國民之黨黨魁朴智元、正義黨黨魁沈相?在國會舉行在野3黨領袖會晤，集體發聲要求憲法法院加快彈劾案審判速度。
同時，在野3黨還要求代總統黃教安延長獨立檢察組的調查期限，允許獨檢組進入青瓦台搜查。1060209
(中央社)
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