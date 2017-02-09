府：台鐵員工出勤問題由權責部門辦理
台鐵對370多名春節未依規定出勤的員工，寄出曠職通知單，台鐵產業工會今天下午遊行至凱道抗議。總統府說，春節期間部分政府交通事業員工出勤問題，由相關部門依照權責來辦理。
台鐵對370多名春節未依規定出勤的員工，寄出曠職通知單。台鐵產業工會認為員工是依法休假，今天下午遊行抗議，並就依法休假或曠職與交通部官員對話，但雙方無交集。
總統府發言人黃重諺受訪指出，確保春節以及連續假期間國內交通運輸順暢，保障國人旅運的便捷平安，是政府無可迴避的責任。「我們也非常感謝政府交通事業單位同仁在春節期間的辛勞付出」，讓國人能夠順利返鄉過節。
他說，關於政府交通事業單位人力、差勤等問題，政府也會做適當的安排，保障政府交通事業員工的權益；至於春節期間部分政府交通事業員工的出勤問題由相關部門依照權責來辦理。
媒體追問，外界質疑華航空服員可以罷工，為何台鐵不行？
黃重諺強調，「政府的交通事業同仁」在人力或差勤的問題上，政府與交通部門正在做適當的安排，來保障這些政府交通事業員工的權益；媒體所問的這個問題，「在性質上是不一樣的」。
至於，從政府的角度來看，台鐵的員工屬勞工還是公務員？
黃重諺說，如果依照目前的屬性，台鐵是政府的交通事業的員工，他們都是屬於公務員。至於他們適用的法規，細節讓交通部或行政部門說明。1060209
(中央社)
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