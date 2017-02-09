林榮基來台維安升級 陸委會：妥適安排

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我要評比

香港銅鑼灣書店前店長林榮基昨天抵台，出現大批警力維安。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，政府有必要事前做出周全考量，給予妥適安全維護安排。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正回應媒體提問時作上述表示。

邱垂正說，林榮基是香港知名人士，考量先前若干香港人士來台出現維安狀況，為避免出現類似情況並維護香港人士人身安全，政府有必要在事前做出周全考量，給予妥適安全維護安排，並未有阻擾、限制情事。

對於林榮基來台的維安與行程，邱垂正表示，內政部移民署、陸委會及其他維安機構等相關單位，均透過邀請方向當事人溝通與安排。

邱垂正表示，政府向來尊重台港人士民間自發交流，不會介入。

另外，台灣團結聯盟日前宣布，擬邀請維吾爾人權領袖熱比婭來台，交流人權、民族自決與獨立議題，並象徵亞太獨立勢力結盟。

邱垂正對此表示，截至目前未收到申請案件。對於境外人士來台從事相關交流，政府已有相關申請規定與處理機制，將考量情勢發展與主客觀因素，秉持國家利益妥善評估處理。1060209

(中央社)