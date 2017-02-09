金門滷味店火災 住警器立功無傷亡
金門縣金湖鎮一家滷味店今天發生火災，雖然濃煙瀰漫；所幸「住警器」發揮功能，發出警報，屋主及時通報消防人員前來救災；火勢在15分鐘內撲滅，未釀成傷亡。
金湖鎮中正路上辣哈哈滷味店上午發生火災。屋主表示，她在2樓備料煮食後，出門買早餐；回到家中，聽到裝設在2樓的住警器傳出「發生火災！發生火災！」的警報聲音，上樓查看，才發現廚房冒出大量火煙，趕緊逃離現場，並立即通報119。
金湖消防隊在短短15分鐘內，就將火勢撲滅。金門縣消防局第二大隊大隊長陳金城表示，這是一件因裝設「獨立式住宅式警報器」預警成功的案例，讓民眾財產的損失減少到最輕。
陳金城表示，在消防局大力推動下，全縣各家戶安裝住警器的比例已高達96%，甚至烏坵鄉安裝的比例更達100%。今天這起火警案件的住警器被大火燒鎔，掉到地上，依然響個不停。
消防局表示，如果民眾能在家中裝設住警器，就可以在火災發生的初期偵測到火災，及時提醒正在熟睡或仍不知火災已發生的民眾，及早通報119或避難逃生，減少人命傷亡；近年金門縣火警因住警器成功預警案例已超過10件。
消防局說，在縣長陳福海大力支持之下，每年持續編列住警器補助款，提供弱勢族群申請免費安裝，期許與民眾共同打造更安全的居家環境，共同守護家園。1060209
(中央社)
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