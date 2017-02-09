菲NGO：掃毒行動造成31童喪生
非政府組織「兒童法律權益暨發展中心」（CLRDC）在一份報告中說，有31名兒童在菲律賓政府的掃毒行動中喪生。
CLRDC執行長李加斯比（Rowena Legaspi）在報告中表示，這些死者是於去年7月1日至今年1月31日期間被殺，年紀都在18歲以下，最年輕的只有4歲。
李加斯比說，「有一些兒童本身就是攻擊的目標，掃毒戰爭對兒童也毫不留情。」
她並未明確指出這些兒童是被警察所殺，或是死於不明武裝分子之手，也就是菲人所稱的「法外處決」事件。
總部設在菲律賓奎松市的CLRDC並稱，至少有3名在掃毒攻擊事件中存活下來的兒童，心理受到極大的創傷及恐懼。
李加斯比呼籲菲國當局在掃毒行動中「放過兒童」，在遇有涉及兒童的毒品案件時要詳加調查，尊重兒童的權益。
去年8月，呂宋島北部1家雜貨店遭2名騎機車男子開槍射擊，1名5歲女童不幸中彈死亡，警方推測殺手的目標是女童的祖父，且可能與毒品有關。
菲律賓總統杜特蒂上任後，以掃毒及打擊犯罪作為施政重心，根據菲國警方的資料，從去年7月至今年1月底，執法人員已在掃毒行動中擊斃2551名「拒捕」的毒嫌。
警方早前曾表示，部份毒販因而利用兒童運毒或從事其他不法活動。菲律賓國會目前正在審議法案，打算將刑事責任年齡自目前的15歲降至9歲。1060209
(中央社)
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