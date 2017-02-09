車卡山中泥淖 警代駕助脫困

關山警分局瑞源派出所協助老翁車輛脫困，讓他們感激又感動。(關山警分局提供)

台東王姓老翁開車帶著妻子要到延平鄉鸞山村賞梅花，不過卻因為路況不熟開錯路，開到197縣道未鋪設柏油路段，因為道路泥濘車子打滑進退維谷，只能打電話向警察求助。關山警分局瑞源派出所獲報後到場協助將車推出泥淖，老翁驚魂未定，警察還幫他開車下山，結束一場虛驚。

69歲的王姓老翁開車前往鸞山村，但因為路不熟卻開往寶華山方向，不料車子卻卡在泥濘中動彈不得，一旁還是深不見底的懸崖，讓他嚇得不知道要怎麼辦，只能打110求助。

瑞源派出所警員王金財與廖志宏到場後，協助將車推離泥濘中，老翁卻表示已經不敢開車下山，於是警察幫忙代駕，協助將車輛開下山，讓老夫妻結束一場虛驚。

老翁表示，警察獲報很快就到現場，還幫忙開下山，真的是感激又感動，下山後也與警察拍照留念，感謝警方的協助。

(中時)