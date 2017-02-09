41名青少年騎單車 長征190公里

北市少年警察隊辦理「青春追風」活動，41名參加活動的少年騎乘自行車進行190公里的長征。(林郁平翻攝)

為強化少年拒絕毒品誘惑、培養團隊合作精神，北市少年警察隊與教育局2月6日至2月8日合作辦理「青春追風」少年團體活動，41名參加活動的少年騎乘自行車從台北出發，進行190公里的長征，少年學員在克服體能限制與堅持不放棄下，昨日抵達終點苗栗香格里拉樂園，參與少年紛紛表示，這次活動除了享受追風樂趣外，還學到安全駕駛及毒品危害等相關資訊，這些都不是在學校課堂上可以學習到的，真的收穫滿滿，在寒假留下一個難忘美好的青春回憶。

少年隊表示，這次共有28名男性、13名女姓少年參加，長征路線橫跨新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等縣市，除透過自行車長征騎乘體驗外，也在3天2夜的活動中，進行大地遊戲闖關及法治教育宣導，以培養少年團隊精神及自我保護的觀念。

一位就讀北一女中的馬姓女學生表示，第一天因不熟路況一度騎錯路，後來只能逆風再返回原來的路，過程雖然很辛苦，但因為堅持下去，終於突破自己的極限，讓自己在這趟旅程中學習到「人生就是要不停的奮戰！」

另名就讀東山高中的林姓同學說，活動中最難忘的是同學們為了團隊榮譽，即使相互不熟識，彼此間卻能發揮潛能及團隊默契，在營火晚會中呈現最完美的街舞演出。

活動除了讓少年體會發揮團隊合作、堅持目標的精神外，少年隊為了提醒少年對毒品相關議題有正確的認知，並學習自我保護觀念，特別由員警與社工共同演出反毒行動劇，透過kuso的戲劇演出及互動遊戲，讓參與的追風少年們深刻體會到施用毒品對身體、心理及自身安全造成的種種危害。

(中時)